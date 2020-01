Una volpe morente e quei telefoni muti

Elisa ha scritto alla redazione per segnalare una brutta avventura vissuta questa sera.

«Questa sera – racconta Elisa – mi è purtroppo capitato di trovare una volpe investita a bordo strada nel comune di Caronno Varesino sulla provinciale che porta a Carnago; l’animale era ancora vivo».

La volpe era ferita in modo grave, come si vede nella foto che la nostra lettrice ci ha inviato ma che abbiamo scelto di non pubblicare.

Elisa ha chiamato diversi numeri ma, come troppo spesso accade, senza risultati. «Vorrei denunciare il disservizio da parte delle istituzioni che non intervengono nonostante le insistenze e che gli enti preposti che si spacciano per assistenza h 24, e nemmeno rispondono al telefono. Alla fine, dopo aver chiamato diversi numeri, l’unico ad intervenire sul posto e a porre fine alle sofferenze dell’animale, è stato il veterinario dell’Asl. Ma è mai possibile che nel 2020 con tutti i mezzi che ci sono, non esiste un vero ente che possa intervenire in questi casi e magari tentare di salvarle la vita? Lo trovo assurdo e triste!».

Alcuni mesi fa qualcosa si era mosso in questo senso, con una proposta presentata dal consigliere regionale varesino Emanuele Monti, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia, per creare un sistema attivo 24 ore su 24 per soccorrere gli animali selvatici feriti. Se ne parlò nel mese di giugno 2019, ma a distanza di 6 mesi non si è ancora concretizzato nulla.