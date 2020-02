Il 21 febbraio verrà inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri

Il trasloco è ormai agli sgoccioli. Un lavoro immane che gli stessi Carabinieri bustocchi hanno eseguito personalmente ma che finalmente può dirsi completato. Tra pochi giorni, infatti, per la precisione il 21 febbraio (ore 10,30), ci sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova caserma di via Bellini alla presenza delle più importanti cariche istituzionali e militari del territorio e non solo.

Quel giorno sancirà l’addio definitivo all’immobile ormai vetusto di piazza XXV Aprile, presidio di legalità per decenni. Dopo 20 anni, dunque, si chiude positivamente una vicenda che sembrava dover rimanere nel limbo immutabile per sempre a causa dei tanti problemi legali e burocratici che ha comportato la realizzazione del novo edificio.

LA STORIA DELLA CASERMA