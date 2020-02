Anna Zambon riconfermata segretario dei Giovani Democratici del Gallaratese

Anna Zambon riconfermata alla guida dei Giovani Democratici del Gallaratese.

La decisione è stata presa dall’assemblea congressuale di Circolo, che oltre alla segretaria, ha riconfermato anche il vicesegretario uscente Simone Pavesi.

Zambon è anche consigliere comunale, la più giovane (con il leghista Nicolò Postizzi) dell’assemblea civica gallaratese.

«Grazie a tutti per la fiducia e la partecipazione! Ora al lavoro per continuare a essere la differenza, ogni giorno, con i piedi a terra e lo sguardo al cielo! Come veri compagni, cioè qualcuno con cui condividere il pane».