Arriva la Valpe, i Mastini vogliono chiudere in bellezza

Blindato il secondo posto in campionato, confermato il ruolo di prima alternativa al Merano favorito, certificato il carattere della squadra per via della vittoria di Pergine, i Mastini di coach Massimo Da Rin vogliono ora chiudere in bellezza l’ottima stagione regolare e intendono dare ai tifosi un ultimo successo casalingo.

L’occasione arriverà sabato 22 febbraio, quando al PalAlbani sarà ospite una Valpe un po’ in difficoltà in quest’ultimo periodo. La compagine piemontese, però, può ancora acciuffare il quarto posto se il Bressanone dovesse scivolare contro l’Appiano (difficile, a prima vista, ma non si sa mai). Al di là degli avversari però, il match dei gialloneri – si comincia alle 18,30 – dovrà essere utilizzato dalla squadra anche come prova generale in vista dei playoff che scatteranno il prossimo giovedì sempre sulla pista di Varese. In quel caso l’avversaria sarà una delle due che hanno capeggiato il Qualification Round, l’Alleghe o il Caldaro che si giocheranno le posizioni nell’ultimo turno.

Prima di scendere sul ghiaccio con il ValpEagle però, la squadra giallonera dovrà fare la conta dei presenti: rispetto al roster rimaneggiato visto a Pergine la situazione sarà certamente migliore, perché rientreranno i giocatori assenti per motivi di lavoro. I dubbi sono legati agli acciaccati e agli infortunati tra cui ci sono anche i due terzi della prima linea d’attacco, Franchini – ancora convalescente dopo la brutta botta rimediata ad Appiano – e Marcello Borghi alle prese con un problema alla spalla. Tra le note positive però ci sono il rientro di Schina e la crescita dell’ultimo arrivato, Giancarlo Caranci, che sta prendendo le misure al campionato e al metro arbitrale (nessuna penalità a Pergine) e ovviamente il carattere dimostrato su un campo difficile come quello trentino.