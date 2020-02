“Biancaneve” a teatro con i Family Show

I Family Show tornano attesissimi (non solo dai bambini) con “Biancaneve”, domenica 9 febbraio ore 16.00 al teatro Tirinnanzi di Legnano grazie agli artisti di “All Crazy & Soldout”, che già tutti i bimbi di Legnano e dintorni adorano. La famosa fiaba dei fratelli Grimm (forse la più popolare a livello planetario) sarà, come nello stile già noto al pubblico del Tirinnanzi, in versione musical e arricchita da battute e interazioni divertenti per coinvolgere i più piccoli. Personaggi come Biancaneve e i sette nani, il Principe, gli animaletti del bosco, la regina cattiva, il cacciatore buono e altri ancora animeranno questo grande classico, fra i più amati dai bimbi di intere generazioni.

Tant’è, come puntualmente succede, che non mancano mai coppie di giovani che amano riviverne la storia. In essa, uno specchio magico narra di una bella e malvagia regina che, per non avere rivali, vuole togliere dal suo cammino le giovani del regno più belle di lei. Sorte che non risparmia neppure alla figliastra, Biancaneve: la sua bellezza, bontà e dolcezza scuotono ancor più la sua ira. Così, con crudeltà, pensa bene di farla soccombere per mano del suo fedele cacciatore. Ma egli, fiero e dal cuore buono, non obbedirà e farà fuggire Biancaneve nel bosco.

Sette simpatici nani, provenienti da ogni parte del regno (volutamente, con buffi accenti diversi), ne combineranno di cotte e di crude, ma a un certo punto troveranno la Principessa e l’aiuteranno, per proteggerla dal male. Sapranno far arrivare il Principe, affinché la svegli da un incantesimo della Regina grazie al bacio del vero amore? Non sveliamolo ai bimbi più piccoli che magari non lo sanno ancora… ma il lieto fine è assicurato! Con un cast di cantanti, attori, ballerini, acrobati appartenenti al mondo del Musical Nazionale, che canteranno naturalmente dal vivo le celebri canzoni della fiaba. Al termine, i bimbi potranno incontrarli all’ingresso per scattare insieme una foto/ricordo. Va ricordato (ciò piace a ogni portafoglio), che i medesimi spettacoli solo a Legnano prevedono un costo d’ingresso bassissimo rispetto ad altre città lombarde, essendo una campagna/incentivo alla frequentazione del Teatro Tirinnanzi fin da bambini, voluta dall’Amministrazione Comunale e avvallata dalla direzione. Bene perciò muoversi per tempo per i biglietti, recandosi in piazza IV Novembre il mercoledì, venerdì o sabato h. 16/ 19 oppure on line, scegliendo subito i posti, su vivaticket.it. Posto Unico Adulti 10 Euro bambini 5 Euro.

Prevendita: Teatro Tirinnanzi Piazza IV Novembre Legnano- sabato 4 maggio h.16,00/19,00. On line: www.melarido.store, www.teatrotirinnanzilegnano.it (senza costi aggiuntivi). Su www.vivaticket.it (con piccolo costo aggiuntivo per scelta posto). Info : biglietteria@melarido.it.