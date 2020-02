Big match per il Legnano, Castellanzese per ipotecare la salvezza

Sarà una domenica (16 febbraio ore 14.30) molto importante per le sorti del Girone B di Serie D e protagoniste saranno Legnano e Castellanzese. I lilla saranno impegnati a Sesto San Giovanni per lo scontro diretto per il primo posto, neroverdi invece in campo a Ponte San Pietro.

PRO SESTO – LEGNANO

Prima contro seconda, un solo punto di distanza e la consapevolezza per il Legnano di salire al primo posto in caso di vittoria. Sarà una gara molto importante quella di domenica per i lilla che hanno la possibilità di prendersi solitari il primo posto del girone. L’impresa non è però semplice: i ragazzi di mister Cusatis dovranno riuscire a espugnare lo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, battendo la capolista Pro Sesto per prendersi la vetta solitaria del campionato.

PONTE SAN PIETRO – CASTELLANZESE

Altro scontro diretto, questa volta in ottica salvezza, per la Castellanzese, impegnata a Ponte San Pietro. Dopo le belle vittorie delle passate settimane, i neroverdi hanno la possibilità di mettere una bella ipoteca sulla salvezza. Vincere in casa dei bergamaschi significherebbe per i ragazzi di mister Achille Mazzoleni di salire a quota 35 punti in classifica, staccando ancora di più la zona calda.