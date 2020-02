Bilancio rinviato, Sesto 2030: “Non è un cavillo”

Il bilancio di previsione di Sesto Calende slitta al prossimo consiglio comunale. Il documento previsionale, tra i punti all’ordine de giorno della seduta del 29 gennaio scorso, è stato rimandato su richiesta delle minoranze accogliendo l’istanza di Sesto2030.

I motivi della richiesta risiedevano nello scarso preavviso con cui la documentazione è giunta alle minoranze: un giorno soltanto prima della convocazione del consiglio comunale contro i quindici richiesti per legge. Al centro dell’attenzione le variazioni annunciate dall’amministrazione in materia di imposizione locale e l’introduzione della tassa di soggiorno per chi pernotterà nelle strutture ricettive cittadine.

«Il rinvio – fa sapere il gruppo 2030 tramite un comunicato – permetterà a noi, come al resto della minoranza, di poter studiare e affrontare un argomento tanto importante e delicato per il futuro della nostra città, a maggior ragione di fronte a un deciso aumento delle tasse. Ci rammarica aver sentito che il capogruppo di maggioranza reputa i termini di legge dei “cavalli burocratici” che creano danni alla cittadinanza. Non vogliamo operare ai minimi termini o “come si può” ma sfruttando in pieno le tempistiche e gli strumenti che essere messi a disposizione dalla legge».