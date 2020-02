Carabinieri, cambio ai vertici della stazione di Angera

La giornata di lunedì 10 febbraio segna un fatto importante per la comunità del Lago: il cambio ai vertici della stazione dei carabinieri di Angera. Dopo undici anni di servizio sul Lago Maggiore, il comandante Giovanni Ferrò (nella foto) lascia infatti l’incarico per trasferirsi a Varese.

A prendere il posto di Ferrò come nuovo comandante sarà il maresciallo Giuseppe Milone.

«In questi anni ho profondamente condiviso il territorio con la popolazione – commenta il maresciallo Ferrò — Ogni giorno ho dato il massimo anche perché fin da piccolo sono cresciuto ad Osmate, posso quindi dire di conoscere veramente bene queste zone che amavo e che amo. Adesso a Varese avrò un nuovo incarico – conclude Ferrò -, lascio al nuovo comandante Milone un territorio sano e operoso a cui sono molto legato. Ringrazio tutte le istituzioni, i sindaci, le scuole con cui ho collaborato e i centri anziani dove ho fatto diverse relazioni su truffe e furti. Vado via con un bellissimo ricordo di questi luoghi dove ho svolto la mia professione prima da vice e poi, negli ultimi due anni da comandante in sede vacante».

Un Carabiniere, Ferrò, presenza importante per la comunità non solo di Angera ma dell’intero Basso Verbano e tanti sono stati i messaggi di ringraziamento e stima ricevuti dalle amministrazioni e dagli enti locali: «Il maresciallo Ferrò ha rappresentato in questi anni sul territorio del basso Verbano l’arma dei Carabinieri in maniera esemplare – sottolinea il sindaco di Angera Alessandro Molgora -. Con lui abbiamo condiviso azioni e progetti importanti per la sicurezza del territorio. Tra le tante, individuo due linee vincenti del suo operato: Sinergia e tecnologia».

«La sinergia è stato di stimolo per migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine, facendoci mettere a rete le iniziative, includendo gli agenti della nostra polizia locale. Inoltre, (il maresciallo Ferrò, ndr) ci ha suggerito importanti acquisizioni tecnologiche, risultate vincenti per contenere e sconfiggere il crimine e i reati. Tutto questo non avrebbe avuto l’importante effetto, così fortemente voluto dal maresciallo, se non si fosse messo a disposizione in prima persona per qualsiasi quesito o intervento 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. Angera gliene è grata e ci sarà modo di dimostrarglielo», ha concluso il sindaco.