In carrozzina per un giorno: “È davvero durissima”

Una mattinata sulla carrozzina per capire cosa si vive e quali sono i problemi di chi è obbligato a doverla usare tutti i giorni della sua vita.

Il sindaco di Casciago Mirko Reto ha accolto l’invito dell’associazione Articolo 3 e, accompagnato da Mirko Della Pietra, affetto da sclerosi multipla e costretto in carrozzina, ha provato sulla sua pelle quali sono i problemi degli uffici comunali e dei principali servizi di piazza De Gasperi, dalla Posta alla biblioteca, dall’anagrafe alla sala dedicata ai matrimoni.

Tra porte che si aprono a metà, ciottolato che impedisce lo scorrere delle ruote, gradini che rendono complicato salire e scendere il primo cittadino casciaghese si è reso conto delle difficoltà: «Alcune cose sono risolvibili subito, penso ad un tavolo più basso all’anagrafe o a qualche sistema per tenere aperte le porte – spiega Reto, affiancato dagli assessori Chiesa, Pravettoni e Cantoreggi, insieme al capogruppo di maggioranza Persicone -. Certo è che è durissima e che se non si prova non ci si rende conto. Io credo che sia inutile nascondere la polvere sotto il tappeto, i problemi vanno affrontati e risolti, ove possibile. Lo Stato ci ha tagliato 33 mila euro, ma noi proviamo a metterci l’impegno e le risorse per andare incontro a chi è meno fortunato».

All’evento di Casciago ha partecipato anche il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, che non ha risparmiato qualche stilettata al sindaco di Varese Davide Galimberti che non ha accettato l’invito rivoltogli da Articolo 3 per fare la stessa esperienza anche sul territorio varesino: «Bene che ci siano sindaci come Reto che si mettono in gioco e provano ad affrontare i problemi – ha detto Monti -. Io spero che domani Galimberti risponda presente e si metta a disposizione, perché il tema delle barriere architettoniche non è un tema della Lega o del Pd, ma deve essere di tutti. Noi come Regione Lombardia ci siamo».

«Ringraziamo il sindaco di Casciago, chiederemo a tutti i sindaci di provare a fare un giro in carrozzina per evidenziare i problemi e cercare di risolverli – commentano Emanuela Romeo e Francesco Marcello, presidente e vicepresidente dell’associazione Articolo 3 -. È importante che si siedano sulla carrozzina e provino, perché si scoprono cose che da un’altra prospettiva non si vedono».