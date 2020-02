Fontana si mette in autoisolamento dopo un caso di coronavirus nel suo staff

«Avrete visto che non abbiamo fatto la conferenza stampa perchè una mia stretta collaboratrice ha contrattato il coronavirus. Si tratta di una persona con cui lavoro costantemente. Purtroppo è risultata positiva. Anche noi che facciamo parte della stessa squadra siamo stati sottoposti a questo controllo. Poco fa è arrivato il risultato: la notizia è positiva perché nessun altro ha contratto il virus, per cui possiamo continuare a lavorare. Ma da oggi qualcosa cambierà perché anche io mi atterrò alle disposizione dell’Istituto superiore di sanità e mi metto in autoisolamento preventivo e comincerò a indossare la mascherina così da evitare, nel caso, di infettare eventualmente a mia volta».

Così l’annuncio del Presidente Fontana nella diretta Facebook dal suo ufficio a Palazzo Lombardia dopo che nel tardo pomeriggio si era diffusa la voce di un caso di contagio nello staff del Presidente. Notizia poi chiarita: non si tratta di una persona che lavora nell’unità di crisi ma di una dipendente della Regione con un ruolo di supporto alla giunta regionale.

« Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo».

