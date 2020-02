Cento allarmi, tutti negativi: nessun caso di coronavirus in Lombardia

Due cittadini cinesi con febbre altissima ricoverati ieri all’ospedale di Busto Arsizio. Immediatamente è scattato il protocollo definito dal Ministero della Salute.

Uno dei due era reduce da un viaggio nella terra d’origine.

Un ricovero in isolamento per il tempo sufficiente a escludere il contagio da coronavirus.

Dall’inizio dei contagi, negli ospedali della Lombardia sono state 100 le analisi effettuate per casi sospetti: « Fino ad oggi, gli esami sono risultati tutti negativi – ha commentato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera – Abbiamo attivato insieme alle ATS le verifiche attive per gli studenti rientrati dalla Cina, in stretta collaborazione con gli istituti scolastici e le stesse famiglie.

COME AVVIENE LA SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI

Gli studenti al rientro dalla Cina, che scelgono volontariamente di astenersi dalle lezioni scolastiche per due settimane a scopo precauzionale, comunicano la temperatura e le condizioni di salute dei ragazzi più volte al giorno alle ATS. In caso di necessità, si attiva il percorso di verifica tramite 112.

Gallera ha ribadito l’importanza il confronto con i medici di famiglia oppure, in caso di necessità, la chiamata diretta alla centrale operativa del 112 per l’attivazione di specifici interventi di trasporto protetto verso gli ospedali di riferimento e la contestuale esecuzione del test di accertamento.

«È del tutto inutile lasciarsi sopraffare da inutili allarmismi – conclude l’assessore – poiché il nostro apparato sanitario e’ sempre pronto ad intervenire in maniera tempestiva, proteggendo i singoli cittadini, le famiglie e l’intera comunità».