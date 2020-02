Chicco Colombo dà colore alle parole di Liala

«Questo luogo è un mondo» parola di Chicco Colombo, che da una settimana sta lavorando con i suoi pennelli e i sui colori alla riqualificazione di Piazzetta Liala nel cuore di Varese dipingendo le cabine dell’Enel. La piazza intitolata alla scrittrice varesina si trova all’incrocio tra via Del Cairo e via Robbioni, accanto a un ufficio postale. E’ un luogo di grande passaggio perdonale e i giorni trascorsi dall’artista sono stati la conferma di quanto l’arte incuriosisca e crei involontariamente una comunità. In molti si sono fermati per chiedere informazioni sul suo lavoro, qualcuno si è preoccupato di sapere se aveva freddo, qualche passante abituale ormai saluta come si fa con un amico, un uomo ha perfino voluto offrire cinque Euro.

Della riqualificazione della piccola piazza si è preso carico Daniele Zanzi con la sua Ditta Fitoconsult sistemando il passaggio pedonale, piantumando lo spazio dedicato al verde e occupandosi anche della sistemazione della rete idrica per l’irrigazione delle piante. Dallo stesso Zanzi è venuta l’idea di chiamare Colombo per portare un tocco di colore poetico allo spazio urbano. Così nascono otto rappresentazioni ispirate agli scritti di Liala, riprendendo alcuni dei suoi soggetti preferiti e alcuni titoli dei suoi romanzi come “Ombre di fiori sul mio cammino”, “Farandola di cuori”, o “Mavì la mia vita”. Il contributo artistico di Colombo si concluderà con la realizzazione di una opera che sarà applicata alla parete del condominio.

La giovane artista Gaia Lonati, invece ha decorato la fontanella con il simpatico muso di un cagnolone.

L’inaugurazione dell’area è prevista a marzo, forse in occasione del primo giorno di primavera.