Cinghiali e orti domestici

Caro direttore,

Le scrivo in merito all’articolo apparso alcuni giorni fa in merito alle lamentele dell’agricoltore di Vedano Olona che ha visto i suoi prati , sorgente viva ed economica del suo vivere da contadino , devastati dall’invasione dei cinghiali.

Per la verita’ mi ha sorpreso l’intervento che hanno fatto l’altro giorno le guardie ecologiche provinciali che hanno liberato un cinghiale intrappolato in una tagliola posizionata sicuramente da un bracconiere.

Premetto che l’intervento anomalo del bracconiere di turno e’ da biasimare perche’ gli animali ,anche se dannosi per il terreno coltivato, non vanno fermati in questo modo ; pero’ confermo la piena licealita’ in una nazione democratica che un cittadino, pagante le tasse dovute, possa coltivare anche solo per se e per la sua famiglia gli ortaggi necessari per il loro sostentamento.

Questo anche in linea col programma ” GREEN ECONOMY” molto sbandierata a parole ma senza alcun fatto concreto.

Chiedo pertanto che la caccia organizzata agli ungulati continui in modo tale da permettere agli operatori ecologici “PRO FAMIGLIA” di sopravvivere senza ulteriori danni.

Cordiali saluti

Ferdinando Vanoli