I residenti chiedono di fermare le incursioni dei cinghiali in Valle Olona

In Valle Olona c’è un grosso problema: i cinghiali. Le loro incursioni nei terreni dei privati stanno creando non pochi danni e i residenti, che non ne possono più, chiedono soluzioni.

Tra le tante “vittime” degli ungulati c’è anche Roberto Cis, direttore del golf club Panorama Golf che ha scritto una lettera a tutte le autoritá competenti per sollecitare un intervento urgente a soluzione di un problema che sta arrecando problemi di natura economica e di sicurezza a tutto il rione.

Nella sua missiva parla di «bollettino di guerra come già più volte segnalato nel corso delle scorse settimane la situazione è ormai diventata ingestibile. Oltre ai danni materiali ed ai conseguenti aggravi economici causati dall’elevato numero di cinghiali presenti nei boschi ai margini del campo da golf si aggiunge il pericolo per gli abitanti e per i frequentatori di via Belmonte che quotidianamente rischiano la propria incolumità a causa di questi animali. E’ assolutamente necessario ripristinare le zone e le modalità di controllo che negli scorsi anni hanno evitato questi continui problemi con i cinghiali» – scrive Cis.