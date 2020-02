Colpo nella notte in un’azienda di metalli

Furto notturno in un’azienda di Mesenzana che lavora per conto terzi cilindretti in metallo duro integrale.

Si tratta di una attività nei pressi della piana che costeggia la strada del Cucco, parallela al corso del torrente Margorabbia.

Pare dalle prime rilevazioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Luino che i ladri si siano introdotti tagliando la recinzione e forzando le porte della ditta per rubare cilindri in metallo e tondini in speciali leghe utilizzate per lavorazioni di precisione.

Una metodologia che ricorda un furto su commissione o comunque un gesto commesso da chi sa come agire in simili contesti.

Il materiale è stato prima sottratto dall’azienda, poi caricato su un furgone anch’esso rubato nell’immediatezza dei fatti.

Non è chiaro quante persone possano essere implicate nel furto, né, per ora, vi è una specifica quantificazione del danno.