Crodo dice addio al Crodino

Crodo dovrà dire addio al suo figlio minore che l’ha fatto diventare famoso nel mondo: il Crodino.

Inventato nel 1965 e prodotto per 55 anni nello stabilimento di Valle Antigorio, l’analcolico re degli aperitivi di tutta Italia si trasferirà a Novi Ligure. Ne parla oggi, domenica 2 febbraio Repubblica in un pezzo a firma Ettore Livini.

Lo storico stabilimento Campari della Val d’Ossola era passato nel 2017 nelle mani di Royal Unibrew, l’azienda danese proprietaria della Ceres. Secondo quanto stabilito dall’accordo tra Campari e Unibrew, si sarebbe continuato a imbottigliare il Crodino a Valle Antigorio fino al 2020 e ora, con la scadenza di questo vincolo, la produzione si sposterà definitivamente nel nuovo stabilimento di Novi Ligure.

Per gli abitanti di Crodo – che per più di mezzo secolo hanno visto produrre il Crodino con l’acqua della sorgente Lisiel – l’addio dell’analcolico è causa più di dispiacere che di paura per la perdita di posti di lavoro.

L’azienda danese nel corso degli ultimi tre anni ha infatti aumentato la produzione di Lemonsoda e Oransoda, le macchine dello stabilimento della Val d’Ossola continuano a lavorare a pieno ritmo e i 20 dipendenti assegnati alla linea del Crodino probabilmente verranno riassorbiti