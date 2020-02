Divertirsi senza rischiare: come giocare sul web in modo sicuro

Agli Italiani la sfida alla fortuna piace e questo tutti lo sappiamo. Chi tuttavia è lontano dai casinò terrestri si è trovato ad un certo punto costretto a giocare online. Dal momento che i casinò terrestri sono comunque veramente pochissimi ormai, si tratta di una percentuale di player altissima, cioè la maggior parte dei giocatori. La comodità dei casinò sul web, la varietà dei giochi, il fatto che qui si possono trovare sempre le ultime novità di settore, nonché i tanti bonus che propongono i siti di gambling hanno comunque portato su internet anche coloro che abitano vicino ai classici casinò.

D’altronde giocare comodamente da casa propria con il proprio device mobile o anche da pc, senza dover muoversi è veramente il massimo. Originariamente il gioco d’azzardo online era una novità che lasciava molti titubanti, specie per via della sicurezza sul web, ma oggi le cose sono cambiate. Internet è diventato in generale molto più sicuro e così anche i siti di gambling.

Sicurezza online: il Monopolio di Stato

Oggi i siti di casinò sono controllati dall’occhio attento e vigile dell’AAMS che si preoccupa anche di regolamentarli in modo equo e corretto. I siti sicuri si vedono già dalla homepage dove compare il simbolo del Monopolio con il relativo codice di concessione (concessione data dal Monopolio). Questo codice numerico deve corrispondere a quello in elenco delle concessioni sul sito del Monopolio stesso. Questo garantisce al player che si trova su una piattaforma ufficiale, riconosciuta e corretta.

Questo è importante saperlo perché online ci sono anche tanti siti di giochi truffaldini senza concessione AAMS che non aspettano altro che qualche sprovveduto a cui clonare i dati della carta di credito. È per questo che bisogna fare molta attenzione dove si gioca.

Altri criteri per assicurarsi della sicurezza di un sito di giochi sono la velocità di erogazione dei pagamenti, la presenza di un servizio per l’assistenza al cliente efficiente e in lingua italiana, la messa nero su bianco del regolamento del sito.

Giocare senza rischi anche dall’estero

Dal canto loro i migliori casinò online fanno di tutto per conquistare la fiducia dei propri affezionati proponendo tutto quanto necessario per rassicurarli. Questi portali non di rado offrono, ad esempio, la possibilità di giocare senza investire nulla, possiamo consultare qui un elenco dei migliori casinò stranieri ad esempio.

Un giocatore quindi può usare il bonus per giocare al casino online senza deposito 1 ora gratis, divertirsi e poi decidere in autonomia se giocare ancora o meno. In caso di vincita ovviamente non è che si può ritirare il denaro, ma è necessario investire qualcosa. C’è un numero di giocate minime da fare, diciamo, prima di poter ritirare una vincita. Questo però viene indicato ancora prima di iniziare a giocare cosicché l’utente non si trovi davanti ad una sorpresa poco gradita. Non bisogna pensare male di questo poiché è chiaro che se tutti vincessero senza mai giocare almeno un pochino queste aziende sarebbero in perdita.

L’importo del bonus dipende da portale a portale ed è variabile nel corso del tempo. In particolari periodi dell’anno, ad esempio, sotto le feste può essere che esso sia più importante.