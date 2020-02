Due iniziative per non dimenticare

Sono due le iniziative organizzate da Un’Altra Storia, il 12 e il 13 febbraio, rispettivamente letture teatrali e musica “Per non dimenticare” e conferenza-dibattito “Razzismo & nazifascismo oggi“.

Mercoledì 12 febbraio, alle 20.30, in occasione della Giornata della Memoria 2020, “Per non dimenticare” con letture scenico-teatrali a cura di Silvia Spinelli con Anna, Bruna, Laura, Nicoletta, Silvia, Silvano e musiche di Alessandro.

Giovedì 13 febbraio, alle 21, incontro pubblico su “Razzismo & nazifascismo”, conferenza-dibattito con il Professor Fabio Minazzi, ordinario di Filosofia della Scienza-Uninsubria ed Ester De Tomasi, Presidente provinciale ANPI; introduzione di Giuseppe Musolino, “Un’Altra Storia” Varese. L’iniziativa si avvale del patrocinio del “Centro Internazionale Insubrico C. Cattaneo e G. Preti”.

si terranno presso la sede di “Un’Altra Storia”, via Francesco Del Cairo, 34. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero, sono promossi da “Un’Altra Storia” e “Sharazade-Cultura e Spettacolo senza frontiere” e

Le iniziative sono organizzate in prossimità del Giorno della Memoria, memoria che va conservata ma deve essere rilanciata soprattutto in tempi di crescente violenza, guerre, odio e fratture fra nazioni, popoli e all’interno degli stessi; da qui la necessità e l’urgenza che il Giorno della Memoria non sia – pur indispensabile – solo un mero anniversario, ma serva ad attualizzare la memoria stessa.