Febbraio alle Cantine Coopuf tra dj set e live

Si apre sabato 8 febbraio il mese di eventi delle Cantine Coopuf di Varese e lo fa con YAY, l’evento varesino che porta sul palco artisti della scena house e techno e che vedrà animare le danze da Mirko Molinari e Pietro Bernasconi. La serata inizierà alle ore 23.00, con ingresso a 10 euro.

Giovedì 13 febbraio la compagnia Teatro Paravento di Locarno metterà in scena lo spettacolo teatrale “Piccoli passi”, raccontando le storie di due bambini, uno spazzacamino ticinese di fine ‘800 ed un bambino africano d’oggi, che si incontrano in un viaggio oltre il tempo ed i continenti. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00, con ingresso intero a 10 euro, 7 euro per associati Coopuf e 5 euro per allievi STCV Anna Bonomi.

Venerdì 14 Coopuf, Twiggy Varese ed RC Waves porteranno alle Cantine Dario Bracaloni, DJ e promoter musicale, e Guglielmo Torelli, designer e artista visuale con il loro progetto Aquarama, nato nella periferia industriale di Firenze. Il duo ha da poco pubblicato il nuovo album Teleskop, distribuito in Italia e all’estero. Separazione, isolamento ed incomunicabilità sono i temi trattati, tra ritornelli melodici e ritmi incalzanti, arrangiamenti vintage e groove moderni. La serata inizierà alle ore 22.00, ingresso a 7 euro con consumazione inclusa.

Sabato 15 Tube Agency e Magic Bean Booking proporranno una serata all’insegna dell’indie/rock: in apertura Il corpo docenti, nuova proposta per la prima volta a Varese con il nuovo album “Povere bestie” prodotto da Divi de I ministri. Seguono i Cara Calma, che si apprestano a concludere un tour italiano di quasi cento date con ottimi riscontri, confermandosi come una delle migliori band italiane. Chiude la serata DJ Aladyn, artista e producer che non ha bisogno di presentazioni, da anni punto fermo del programma Tropical Pizza in onda su Radio Deejay. La serata inizierà alle ore 22.00, con ingresso a 10 euro con consumazione compresa.

Venerdì 21 febbraio ritorna Steppa, la serata dancehall in collaborazione con Into the Groove, giovane sound system che farà ballare i presenti con le buone vibrazioni della musica reggae. La serata inizierà alle ore 22.00 con ingresso a 3 euro.

Sabato 22 febbraio le Cantine, con la collaborazione di Twiggy Varese, Ghost Records e Baobab Music & Ethics accoglieranno Il Triangolo. La band nata dalle menti di Marco Ulcigrai e Thomas Paganini presenterà il nuovo album Faccio un cinema, proprio nel luogo in cui è stata lanciata, quasi dieci anni fa, con la vittoria al concorso “Va sul palco”. L’inizio della serata sarà alle ore 22.00, con ingresso a 5 euro. Giovedì 27 febbraio, lo spettacolo teatrale “Un giorno della mia vita” indagherà sul quotidiano, attraverso i luoghi della mente, sul significato del volersi bene. Il monologo nasce da un’idea di Antonello motta, con la partecipazione di Marika Nicora. L’inizio dello spettacolo sarà alle ore 21.00, con ingresso a 7 euro.

Gli eventi del mese di febbraio si concluderanno sabato 29, con il ritorno a Varese degli Iron Mais, gli inventori del “rock agricolo” (foto sopra), pronti a regalare un memorabile party di Carnevale presentando il nuovo album in esclusiva, dopo il grande successo ottenuto con la partecipazione a X-Factor ed alle successive tournée. Aftershow a cura de La Mossa. La serata inizierà alle ore 22.00, ingresso a 10 euro con consumazione compresa, a 7 euro se mascherati.