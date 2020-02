Film in biblioteca: sullo schermo “I nostri ragazzi”

Serata dedicata al cinema d’autore italiano a Gemonio: martedì 4 febbraio (dalle ore 21) il salone della biblioteca comunale (via Rocco Cellina) ospiterà infatti la proiezione del film “I nostri ragazzi”, pellicola del 2014 diretta da Ivano De Matteo e liberamente ispirata al romanzo “La cena” di Herman Koch.

La proiezione, a ingresso libero, è organizzata dal Gruppo di Lettura attivo presso la biblioteca civica e spesso impegnato a proporre appuntamenti legati alla cultura, ai libri e al cinema.

“I nostri ragazzi” ha per protagonisti Alessandro Gassman (premiato nel 2015 con il Nastro d’Argento per la sua interpretazione), Luigi Lo Cascio, Giovanna Mezzogiorno e Barbara Bobulova. Il film, di genere drammatico, narra la vicenda di due fratelli e delle rispettive mogli la cui routine viene rotta da un video nel quale i figli delle due coppie (impersonati da Rosabell Laurenti Sellers e Jacopo Olmo Antinori) aggrediscono una senzatetto. Un avvenimento che manda in frantumi gli equilibri interni alla famiglia.