Finale di Coppa Italia: Uyba – Conegliano

Squadre di fronte dalle ore 18 al PalaYamamay di Busto Arsizio: venete superfavorite, Farfalle che si affidano anche al fattore campo. Aggiornamenti dal match su questa pagina. (CLICCATE su F5 per ricaricare l’articolo)

PRIMO SET – Gara iniziata con qualche minuto di ritardo rispetto alle 18. Equilibrio nei primi scambi (2-2, poi 5-5). Sul turno di battuta di Lowe, Conegliano zoppica: 8-5 Busto, ma le venete reagiscono e pareggiano subito (8-8). La Uyba si rifà avanti sul +3 ma deve fare i conti con Egonu (11-12) prima della giocata di Washington per il 13-11. Tre servizi lunghi di un soffio per Busto: 15 pari. Un miracolo di Leonardi e una schiacciata di Washington danno nuovo +2 alle Farfalle. Poi però Leonardi spreca la palla del +3 e così Conegliano sorpassa sul 18-17 e allunga dopo il timeout di Lavarini (21-17). Busto cambia la diagonale, difende su Sylla e trova il punto di Bici per il -2 però un muro di Sylla e due punti di Folie (schiacciata e muro) valgono il 20-25.