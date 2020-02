Giovane scalatore varesino precipita dal Corno Medale

Nel tardo pomeriggio di domenica 16 febbraio due scalatori di circa 22 anni residenti nella zona di Varese si sono trovati in difficoltà mentre erano in arrampicata sul Corno Medale, cima della Valsassina in provincia di Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 17 e 30. Il primo della cordata è caduto sull’ultimo tiro della via Brianzi facendo un volo di una ventina di metri. Il giovane ha riportato diversi traumi mentre il compagno di cordata è rimasto fortunatamente illeso. Una volta allertati i soccorsi, sul posto è arrivato l’elicottero dell’Areu decollato da Como, che ha recuperato il ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Mentre l’elicottero decollato da Sondrio ha trasportato l’altro ragazzo al Centro del Bione (Lecco) per il rientro.