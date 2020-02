I giovani attori di Morbio in scena al Piccolo Teatro

Un palcoscenico ambito per i ragazzi dell’Associazione ticinese Artinscena di Morbio Inferiore.

Sono infatti tra i vincitori della scorsa edizione del Franco Agostino Teatro Festival e saranno tra i protagonisti lunedì 10 febbraio al Piccolo di Milano.



Saranno in tutto 150 i ragazzi ad animare questa iniziativa che si svolgerà al Piccolo come atto finale del Franco Agostino Teatro Festival, la prestigiosa rassegna internazionale di teatro ragazzi che dal 1999 promuove il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la valorizzazione del ruolo pedagogico del teatro.

Le compagnie studentesche che si esibiranno sul palco della sala di via Rovello (dalle ore 19 con ingresso gratuito) sono le vincitrici della rassegna-concorso andata in scena lo scorso maggio al teatro San Domenico di Crema. I gruppi teatrali sotto i riflettori arrivano da scuole medie e superiori di tutta Italia, con tre regioni rappresentate: Lombardia, Lazio e Toscana.

Accanto a loro ci sarà anche una compagnia dalla Svizzera – A confermare che, proprio come il Piccolo Teatro, il Franco Agostino Teatro Festival ha sempre più uno spirito europeo.

La compagnia di Morbio Inferiore presenterà “La notte dell’illegalità” con cui ha vinto la sezione riservata agli Istituti Secondari di Primo grado e hanno ottenuto la Menzione speciale, con la medaglia della Camera dei deputati.

«Si dice che molti ragazzi talvolta siano scioccamente disinteressati e probabilmente un fondo di verità c’è – spiega l’associazione Artinscena – ma basta poco per risvegliare in loro curiosità ed attenzione. e una sfida… beh è proprio ciò che li condurrà in un percorso che li vedrà prendere in mano, senza reticenze, un libro e sfogliarne le pagine, scopriranno un mondo emozionale a loro ancora o quasi sconosciuto»