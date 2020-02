Tutto pronto: il “nuovo” teatro Santuccio verrà inaugurato ufficialmente sabato 22 febbraio.

La proprietà dell’immobile, la Fivar, società della famiglia Firpo, scaduto il contratto d’affitto con il Comune, ha deciso di rimodernarlo, aggiungendo alcuni servizi che mancavano e poi riaprirlo in una nuova veste, sempre destinata alla cultura, sotto l’egida dell’amministrazione varesina che “prenoterà” una serie di serate.

L’apertura era prevista per “San Valentino” ed è quindi slittata solo di una settimana. Resta da scoprire com’è cambiato il teatro dentro. «Rimetteremo in ordine innanzitutto la parte tecnica, cioè luci e audio- aveva spiegato Carolina Firpo, che si occuperà materialmente della gestione del Santuccio – Stiamo anche valutando il progetto più adatto per oscurare la grande cupola con dei pannelli rimovibili, cosi da permettere spettacoli e videoproiezioni anche di giorno, se necessario, senza dover oscurare definitivamente quello splendido particolare della sala. Inoltre, implementeremo il WiFi e l’impianto di videoproiezione, per eventuali convegni o comunque per ogni necessità di connessione. Infine, ci occuperemo del restyling di sito e social».

L’inaugurazione di sabato è solo per inviti ma poi le porte si apriranno per il pubblico che non vedeva l’ora si alzasse di nuovo il sipario.