Incidente con un’auto ribaltata a Travedona Monate

Incidente stradale ieri sera a Travedona Monate.

Poco prima delle 23 un’auto si è ribaltata sulla provinciale 32. Per cause ancora in corso di accertamento l’autista ha perso il controllo della vettura, che si è rovesciata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Vigili del Fuoco di Varese. Allertati anche i Carabinieri di Gallarate.

Ferito nell’incidente un uomo di 37 anni, ricoverato in ospedale per la cure del caso.