Lavori all’acquedotto sui filtri “anti arsenico“

“Nei giorni di mercoledì 26 febbraio 2020 e giovedì 27 febbraio 2020 è fatto divieto alla

popolazione di utilizzare l’acqua proveniente dall’acquedotto comunale – bacino di Cortesello per usi destinati al consumo umano. Le frazioni di Due Cossani – Stivigliano – Runo e case sparse lungo via Verbano (Strada per Colmegna) non sono interessate dalla presente ordinanza in quanto rifornite di acqua potabile dal serbatoio localizzato in località Mondedisc in Due Cossani”. Lo dispone il sindaco di Dumenza Corrado Moro in un’ordinanza.

Il motivo riguarda la sostituzione del materiale adsorbente contenuto nell’impianto di abbattimento dell’arsenico ubicato in Località Cortesello al servizio dell’acquedotto comunale.

A Curiglia con Monteviasco, invece, l’acqua mancherà del tutto dai rubinetti nella giornata di giovedì 27 e venerdì 28 febbraio dalle 8 alle 18, sempre per lo stesso motivo legato alla sostituzione dei filtri anti arsenico.

L’intervento verrà realizzato dalla società Alfa S.r.L.