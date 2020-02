I medici di pronto soccorso reclutati su Facebook

Una cooperativa incaricata di assicurare i turni di lavoro serali dei medici di pronto soccorso a Tradate e Angera. Un accordo siglato con l’Asst Sette Laghi: «una scelta doverosa» ha spiegato il direttore dell’asst Sette Laghi, Gianni Bonelli, per non dover interrompere il servizio pubblico.

La ricerca dei medici, però, come non è semplice per le aziende ospedaliere, è altrettanto difficile per le cooperative che si incaricano di “tappare i buchi”.

La scelta, però, di ricorrere a Facebook per reclutare il personale delle turnazioni nei presidi di Tradate e Angera ha fatto scalpore.

Questo il post:

Sui social la richiesta di candidature non è passata inosservata nemmeno tra gli utenti dei due pronto soccorso che hanno immediatamente condiviso la ricerca di lavoro sui social. «Vergognoso – commenta un utente di Facebook che ci ha segnalato il post – Siamo arrivati alla ricerca dei medici di pronto soccorso sui social… Azzerata la professionalità e la competenza. Ma in questo caso la responsabilità non è certo di Asst. A monte esistono leggi e normative che consentono a cooperative di ogni parte d’Italia di partecipare agli appalti con eccessi di ribassi….La politica dovrebbe tutelare la salute dei cittadini… invece come al solito se ne fa solo una questione economica».