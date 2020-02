Nuova vita per l’edicola di Abbiate

Si chiama Alberto Testoni, ha 31 anni e si è lanciato nella nuova avventura di non far chiudere l’edicola e cartoleria di Abbiate Guazzone. «Non cambiamo nome, si continuerà a chiamare “La Rondine”, anche per riconoscere il bel lavoro fatto da Sara Tirriciello, la precedente proprietaria».

Alberto è abbiatese da sempre, tanto che suo nonno è stato direttore dell’ufficio postale del paese. Fino a oggi si è occupato della formazione dei ragazzi in ambito sportivo: «Ho deciso che era giunto il momento di cambiare vita per poter costruire nuovi progetti. Arrivo dal mondo dello sport, ero allenatore di basket, ma spesso di devono fare delle scelte. Sono contento di questa nuova avventura perchè Abbiate è Abbiate, non si può definire: una volta che i clienti capiscono che sei abbiatese anche tu è ancora più bello».