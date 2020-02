“Picchiati per rubarci l’auto”, ma era tutto inventato

Hanno raccontato di essere stati rapinati e picchiati ma era tutta un’invenzione. A scoprirlo i carabinieri di Tradate intervenuti questa mattina, sabato 8 febbraio, poco dopo le 5.30 sulla strada che da Tradate va verso Cairate per soccorrere due ragazzi feriti.

I due, 20 e 21 anni residente a Gorla, hanno raccontato ai militari di aver subito una rapina e di essere stati malmenati: uno dei due giovani infatti aveva un trauma facciale. I ragazzi hanno detto di essere stati costretti da alcune persone a lasciare l’auto; queste erano poi fuggite a grande velocità, schiantandosi poco più avanti contro un albero.

Ma la versione dei fatti però non ha convinto i carabinieri: il giovane con il trauma facciale aveva riportato anche ferite alle gambe ed al bacino, tutto compatibile con le conseguenze di un incidente stradale e lo scoppio dell’airbag.

Ed è così che il castello di bugie è crollato: secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due giovani avrebbero girato a lungo per le strade del tradatese, guidando a forte velocità. Ad un certo punto hanno perso il controllo della macchina che è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un grosso albero. La macchina si è distrutta: il guidatore ha riportato ferite, il passeggero è rimasto illeso. A quel punto hanno deciso di chiedere aiuto ma prima hanno concordato la versione della rapina, che ha retto solo per poche ore.

I carabinieri di Tradate stanno ultimando le indagini ma i due giovani saranno denunciati per simulazione di reato.