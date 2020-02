“Piccoli passi”: una storia antica e attuale

Il palcoscenico diventa un parco giochi dove due attrici danno voce a due bambini (che forse in un posto così non ci sono mai stati) e alle loro storie, incredibilmente simili, nonostante la distanza nel tempo e nello spazio cui ciascuno appartiene. Lo spettacolo si intitola “Piccoli passi” e andrà in scena nella serata di giovedì 13 febbraio alle ore 21 alle Cantine Coopuf (via De Cristoforis) grazie alla Compagnia Teatro Paravento di Locarno.

Un bambino spazzacamino ticinese della fine del ‘800 e un bambino africano d‘oggi, emigrato senza genitori, si raccontano le proprie avventure.

Quali cherubini – uno di pelle bianca vestito di nero, l’altro di pelle nera vestito di bianco – viaggiano oltre il tempo e

i continenti e s’incontrano in un unico racconto perché sono figli della stessa storia. Della solita storia di miseria, per tanti, sempre, una storia vera. Qua, là, nel 1800 o nel 2020.

Due attrici (Luisa Ferroni e Laura Zeolla) dirette da Miguel Ángel Cienfuegos, danno voce ai piccoli emigranti, che ci presentano alcuni episodi della loro vita: il distacco dalla famiglia, il lungo viaggio, le speranze e i sogni perché pur essendo bambini ci raccontano di un mondo che può essere senz’altro migliore.

Questa produzione fa parte della „trilogia della lontananza“, messa in scena nel 2018 dal Teatro Paravento, composta dagli spettacoli “Jemmy Button”, “Piccoli passi” e “Il Winnipeg”.

Spettacolo per adulti e famiglie.

Il costo del biglietto è di 10€ intero, ridotto a 7€ per gli associati Coopuf e 5€ per gli allievi della STCV Anna Bonomi.

Per info e prenotazioni: coopufteatro@gmail.com oppure whatsapp 3396177718