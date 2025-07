Cinquecento messaggi in pochi giorni al nuovo compagno della ex: a giudizio a Varese per stalking

Cosa accade nella testa di una persona che vede allontanarsi da sé un affetto che si muove a vele spiegate verso le braccia d’altri? Difficile capire come il fatto verrà preso, la reazione varia a seconda di formazione personale, educazione, equilibrio, esperienza; alla fine però accade che sia l’emotività ad entrare in gioco, e dunque risulta impossibile stabilire se il fatto verrà preso con buon senso, o meno.

In quest’ultimo caso può avvenire che si apra, addirittura si rompa in maniera violenta il Vaso di Pandora, quel leggendario contenitore che secondo gli antichi Greci custodiva i mali del mondo. E qui ne succede di ogni, come l’impazzimento emotivo che porta a spedire 500 e più messaggi nel giro di pochi giorni su whatsapp dal tenore più che offensivo: dileggio totale, offese, minacce. In continuo, martellanti, senza lasciare sosta. Una fraseologia – sempre che la nobiltà del termine non lo faccia passare per eufemismo in un simile caso – nella quale traspaiono acredini non solo verso il nuovo affetto verso il quale la ex ha virato, ma anche nei riguardi di una nota associazione attiva nei campi del volontariato e della legalità nella figura del suo presidente (nuovo compagno della signora, non citiamo l’associazione per evitare di rendere riconoscibili i soggetti che hanno denunciato di aver subito gli atti persecutori assimilabili a violenze psicologiche nda) e del vice.

Un misto di risentimento affettivo che è virato nel profluvio di messaggi sfociati anche sulle offese gratuite a chi si occupa degli altri. Comportamenti finiti sulla carta bollata della denuncia che non si è fermata, trasformandosi così nella base di un atto di accusa reputato credibile dalla Procura prima, e dal giudice per l’udienza preliminare poi che ha rinviato a giudizio l’ormai imputato, un uomo di 63 anni, incensurato che dovrà difendersi dal pesante reato di atti persecutori, lo stalking che si sarebbe concertato nel lungo capo d’imputazione compilato in pagine e pagine di offese e contumelie che contengono la messaggistica inviata nel suo complesso, appunto oltre 500 messaggi in un arco di tempo piuttosto limitato – pochi giorni – nel maggio 2024.

Difeso dall’avvocato Oskar Canzoneri, l’uomo (naturalmente innocente sino a prova contraria) comparirà di fronte al giudice verso la metà di settembre; seduti nei banchi delle parti civili ci saranno le tre persone offese: la ex, il nuovo compagno e il vice presidente della associazione parimenti colpiti dalla pioggia di messaggi, sebbene il movente del reato contestato sarebbe principalmente di natura “passionale“.