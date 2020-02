Pista ciclabile, a giugno i lavori al sottopasso

Inizieranno a giugno i lavori per la realizzazione del sottopasso che collegherà il parco pubblico di Via Milano alla sponda del fiume Bardello. Un piccolo tratto che si inserisce nel più ampio progetto della pista ciclabile che collegherà Gavirate a Laveno Mombello, passando, appunto, per il comune di Besozzo.

Lungo il fiume Bardello verrà realizzato un fondo stradale di circa un chilometro che permetterà di unire il paese alla pista ciclabile. I lavori sono iniziati dall’area della cartiera dove i privati hanno abbattuto degli edifici e continueranno costeggiando il fiume. A giugno, dopo la chiusura delle scuole, si terrà la realizzazione del sottopasso e quindi la conclusione dei lavori.