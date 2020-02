Progetto D-Noses, secondo incontro per “affinare l’olfatto”

Questa sera, martedì 11 febbraio alle ore 21,00, nella Sala Colonne in Municipio a Castellanza si svolge il secondo incontro organizzativo del “Progetto D-Noses”.

L’incontro con la professoressa Laura Capelli del Politecnico di Milano sarà un vero e proprio training finalizzato a formare i volontari che hanno aderito alla sperimentazione D-NOSES.

Sarà diviso in due parti: una prima parte che sarà una lezione teorica di 30 minuti; la seconda parte vi saranno dei campioni odorigeni per fare un’esperienza pratica con i “nasi” dei presenti.

D-NOSES è un progetto finanziato dall’UE H2020 che mira a fornire un approccio “bottom-up” per affrontare i problemi di inquinamento olfattivo. D-NOSES introduce nuovi strumenti di mappatura, raccolta dati e coinvolgimento della comunità per facilitare gli interventi scientifici per la risoluzione dei problemi di molestia olfattivi insieme ai cittadini in Europa e oltre. I cittadini si uniranno quindi ad altri stakeholder come industrie, autorità locali e ONG, in almeno 10 siti pilota per co-creare soluzioni per i loro problemi di odore.