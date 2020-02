Il punto sui cantieri di Castano Primo

Tanta carne al fuoco a Castano Primo. Il sindaco Giuseppe Pignatiello – al suo secondo mandato dopo la rielezione del 26 maggio 2019 – ha fatto un lungo resoconto su Facebook per presentare i lavori completati o in dirittura d’arrivo in città.

Il campo sportivo

«Abbiamo terminato i lavori di realizzazione del nuovo campo sintetico – ha annunciato Pignatiello – mentre gli spogliatoi sono in fase di ultimazione e dovrebbero terminare entro il mese di febbraio. Abbiamo terminato anche la realizzazione delle nuove tribune degli spalti e stiamo attendendo solo la posa dei sediolini. Ora – ha aggiunto – attendiamo a stretto giro il via ai lavori per il nuovo bar, la nuova pista di atletica, altri spogliatoi per il campo in sintetico e il nuovo campetto in sintetico al coperto».

Gli interventi alle scuole

«In questi giorni – ha spiegato – si è conclusa la gara per i serramenti della mensa della scuola di via Acerbi: un investimento di 57.000 euro. Questo e i lavori alla facciata termineranno entro giugno. Subito dopo partiremo con la realizzazione della nuova pavimentazione e dei nuovi arredi per quanto riguarda la mensa. Attendiamo a stretto giro, dopo vari colloqui con la Soprintendenza, il via libera definitivo da parte loro per procedere con la realizzazione della palestra e dei nuovi laboratori».

Per quanto riguarda le scuole di via Giolitti, Pignatiello ha annunciato che la gara per affidare i lavori da circa 1 milione di euro «è terminata», e che «è stato individuato l’esecutore degli interventi». «A Pasqua – ha aggiunto – cominceranno i lavori di efficientamento energetico che interesseranno i serramenti, il cappotto termico e la controsoffittatura. Tutti interventi che renderanno la scuola un simbolo di efficienza, attenta all’ambiente e al risparmio». I soldi che il comune ha destinato alle scuole di via Giolitti ammontano a 190 mila euro, a cui vanno sommati 800 mila euro di finanziamento che Castano ha ottenuto nel 2015.

Ex caserma

È nota da tempo la volontà dell’amministrazione di destinare la struttura che un tempo ospitava la caserma a persone con difficoltà. Pignatiello ora ha dichiarato che «è stato terminato l’ultimo edificio e la prima parte dei lavori sul secondo. A breve lo termineremo e bandiremo la manifestazione per concedere gli spazi destinati a progetti di housing sociale».

La passerella sul Villoresi

È fissata al 17 febbraio la data di inizio dei lavori, salvo diverse indicazioni del consorzio ETVillorresi. «La durata – ha comunicato Pignatiello – sarà di circa due mesi: i tempi di attesa erano necessari e concordati con il periodo di asciutta del canale».

Rete fognaria

«Il gruppo ha dato inizio ad un grande lavoro di potenziamento e di estensione dell’attuale rete fognaria presente a Castano Primo. Un progetto dal valore complessivo di 3.500.000 di euro per rinforzare i condotti esistenti e creare nuovi collegamenti per i residenti».

Piazza San Zenone

«Al momento – ha spiegato il sindaco castanese – stiamo portando avanti una complessa fase di studio di fattibilità per la riqualificazione della piazza e della situazione urbanistica e viabilistica che gravita nella zona della Stazione».