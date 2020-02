Quaranta candeline per il “Carnevale dei Giudei”

Perché si chiami “dei Giudei” non si riesce a scoprirlo con precisione: le voci di paese raccontano che i cugliatesi, gli abitanti di Cugliate, non fossero proprio ferventi praticanti e che in passato qualche prete sia addirittura scappato per la disperazione. Da lì il soprannome di “Giudei”.

Sia come sia, il carnevale “giudeo” inizierà con il ritrovo alle ore 14.00 nel centro storico, presso la Piazza Andreani: da qui partirà la sfilata dei carri che si snoderà fra Cugliate e Fabiasco sulle note allegre della banda. Prevista a metà percorso un’oasi di ristoro con vin Brulé a scaldare i grandi e the per i piccini. E proprio i bimbi saranno fra i protagonisti della simpatica marcia con il carro della scuola materna di Cugliate, quello dei “Pirati dei Monti” realizzato grazie al grande impegno di insegnanti e genitori che da settimane si trovano nel tempo libero per allestirlo.

Artisti di strada, musica e un bel risotto offerto dalla Pro Loco attenderanno i partecipanti al campo sportivo di Via Torino: seguirà la premiazione di tutti i carri e dei gruppi.

Fra i premi, come da quarantennale tradizione grazie alla manodopera artistica di Serenella Messina, verranno consegnati anche dei piatti realizzati e dipinti dipinti a mano, uno per ciascun gruppo. Grazie a questi manufatti, di cui è conservato un pezzo rappresentativo di ogni edizione presso la sede della Pro Loco, è possibile ripercorrere con un sorriso tutti e quaranta gli anni di sfilate che hanno portato scherzi, colori e allegria per le viuzze del paese.