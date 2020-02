Quinta vittima: un 88enne del lodigiano

La quinta persona positiva al coronavirus a perdere la vita è un uomo di 88 anni di Caselle Landi in provincia di Lodi, per il momento non si sa se l’uomo avesse patologie pregresse o no.

Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante l’ultima conferenza stampa nel quale è stato aggiornato anche il numero dei casi accertati arrivati a 219 .