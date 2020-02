Raccoglie i rifiuti sulla provinciale. Decine di sacchi “da smaltire”

Da qualche giorno sta passando al setaccio la strada che costeggia la ciclabile tra Buguggiate e Cazzago Brabbia. Un lungo tratto di strada che ha percorso metro per metro, allo scopo di raccogliere i rifiuti accumulati negli anni. Spazzatura che raccatta a mani nude e schiena china.

Gli automobilisti rallentano, abbassano il finestrino e gli fanno i complimenti; lui quasi nemmeno risponde e va avanti per la sua strada. In pochi giorni di “lavoro” ha raccolto chili e chili di rifiuti di ogni genere, decine di sacchi di immondizia che ha accatastato a bordo strada.

E qui sorge il problema. Lo spiega il sindaco di Galliate Lombardo Angelo Bertagna: “Quando mi hanno detto cosa stava facendo quest’uomo, sono andato a cercarlo. La sua opera è meritoria, ma c’è un ma…Quei sacchi non possono restare abbandonati sulla strada. Per molti ragioni, prima tra tutte perché sono un invito per gli incivili a lasciare altra immondizia. Inoltre smaltire tutta quella spazzatura non è semplice. Oggi io e l’operatore ecologico del paese siamo andati a caricare tutto sul camion, ma per regolamento comunale ed accordi con Coinger non potrebbe farlo (nella foto il dipendente comunale accanto al camion del Comune).

Ho dovuto contattare Coinger perché lunedì venga a fare una raccolta straordinaria – spiega ancora il sindaco di Galliate – ma avremo un problema: i rifiuti non sono differenziati e quindi rischiamo che tutto, plastica, carta, lattine, finisca gettato via, al macero”.

Qual è, quindi, il punto? È sbagliato prodigarsi per pulire il verde pubblico e fare quello che gli enti pubblici non fanno per mancanza di tempo e di risorse? “No, assolutamente no – spiega Bertagna, un passato da ambientalista militante -. Ma bisogna farlo dopo essersi ben organizzati, e aver preso accordi anche con i Comuni: se metto tutto in sacco e poi lo abbandono a bordo strada, senza sapere se qualcuno verrà mai a ritirarlo, non ho fatto un favore alla natura. Ho solo spostato l’immondizia da un posto all’altro”