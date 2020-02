Ridisegnare lo spazio pubblico, lo studio Labics a Thinking Varese

È stato lo studio Labics di Roma, fondato nel 2002 da Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori, il protagonista di Thinking Varese di Febbraio 2020, nella sera di mercoledì 19 febbraio.

In molti i presenti per ascoltare per ascoltare la testimonianza dello studio di architettura e pianificazione urbana che ha realizzato, tra le altre cose alcuni degli edifici che hanno segnato la rinascita di Milano in questi ultimi anni: quattro dei palazzi residenziali di Cascina Merlata a Milano, il quartiere nato sulle ceneri di Expo 2015.

«Abbiamo fondato il nostro studio nel 2002 a Roma – spiegano -. Ci occupiamo di progetti di architettura e di progettazione urbana dalle scale più piccole alle grandi masterplan. Ci fondiamo su ricerca e alcuni interessi precipui su cui centriamo il nostro lavoro, tra cui l’interesse tra architettura e spazio pubblico». Argomento, quest’ultimo, che è stato al centro dell’incontro di Villa Panza e che è stato approfondito dai due architetti anche nella loro ultima pubblicazione. «Lo studio si fonda sopratutto su una ricerca sul tema delle strutture dello spazio pubblico e viene portato avanti sopratutto con l’uso di plastici moderni, oltre che attraverso una continua sperimentazione e ricerca», raccontano Clemente e Isidori.

Tra i loro ultimi lavoro infatti, non c’è solo il gruppo di case pensato per accogliere le nuove famiglie di Milano ma anche “MAST” di Bologna e la “Città del Sole” a Roma. Tra gli edifici progettati, oltre ai palazzi residenziali all’interno del Masterplan “Cascina Merlata” a Milano (2018), c’è anche il restauro di Palazzo dei Diamanti a Ferrara (2018) e il Masterplan per il nuovo Campus Bio-Medico a Roma (2019).