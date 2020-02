Salta l’incontro al Quarto Stato con Nico Valsesia

Il circolo Quarto Stato è costretto a spostare eventi: considerati i rinvii forzati di questi giorni in seguito all’Ordinanza Regionale contro la diffusione del Coronavirus, l’evento “Stare bene che impresa” con Nico Valsesia in programma per sabato 29 febbraio è stato rinviato.

In accordo con l’atleta la serata slitterà a Giovedì 17 settembre.

“Questo rinvio a “lungo termine” è necessario in quanto Nico sarà assente per alcuni mesi durante i quali affronterà la sua nuova sfida mondiale: FROM ZERO TO EVEREST. Quindi a settembre avremo la fortuna di ascoltare anche questa nuova avventura asiatica che partirà dalla costa dell’India per arrivare sul tetto del mondo.”

“Con il rinvio dell’evento, a cui noi organizzatori teniamo molto per la ricchezza e la particolarità della testimonianza, anche il Festival delle Idee subirà un rinvio facendo diventare NIco Valsesia e il suo racconto l’evento principale della prima giornata di Festival che si svolgerà a settembre.”