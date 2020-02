Sos Malnate: “Non vendiamo ai semafori, attenti alle truffe”

(Immagine di repertorio) – Sos Malnate comunica che nel fine settimana sono stati segnalati a Malnate e a Vedano Olona, individui che spacciandosi per volontari di Sos Malnate cercavano di vendere kit di Pronto soccorso sostenendo che fosse una raccolta fondi a favore dell’associazione malnatese.

“Sos Malnate non effettua questa tipologia di raccolta fondi – scrive l’associazioe – Le nostre raccolte sono sempre illustrate sul nostro sito internet e, in ogni caso, non sono mai per strada o porta a porta».

Dunque attenzione a non farsi truffare, e un invito a collaborare perché questi imbroglioni siano individuai e fermati: “Invitiamo tutti i cittadini a chiamare immediatamente il numero 112 non appena notano queste persone in modo che possano essere fermate immediatamente dalle Forze dell’ordine”.