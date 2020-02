Storie di burattini al Teatro del Popolo

Il nuovo appuntamento del Teatro del Popolo dedicato ai più giovani è per domenica 23 febbraio alle ore 16 con le Storie di Burattini di Salvatore Fiorini della compagnia Teatro Pane e Mate

Lo spettacolo è una successione di piccole storie raccontate con diverse tecniche dove giocolieri, draghi, suonatori e truffaldoni intrecciano le loro trame intorno ad un povero e ingenuo venditore di palloni, o di sogni.

Alla fine però la farà a tutti, lasciandoli con un pugno di mosche.

Vita da burattino, che con la fantasia si anima, si trasforma e forse lascerà nei bambini il desiderio di allungare una mano per entrare a far parte di quel mondo dove attraverso un piccolo personaggio ognuno può raccontare e raccontarsi.

Uno spettacolo classico di burattini in baracca ma con interventi anche esterni.

Evento adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Biglietto unico a 7 euro.

Il Teatro del Popolo è in via Palestro 5, a Gallarate.

Per maggiori informazioni: info@melarido.it oppure 392 8980187.