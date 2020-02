Svolta in via Mazzini, spunta il cordolo su via Roma a Gallarate

A Gallarate spunta il cordolo su via Roma, per “incalanare” le auto alla svolta in via Mazzini ed evitare manovre indebite verso Sempione-via Marsala.

Gli operai sono al lavoro questa mattina. «Stanno posizionato, al posto della zebratura, dei cordoli in gomma neri e gialli» spiega l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech. «Un intervento richiesto da molte persone: vengono posizionati dei dissuasori a norma del codice e sarà posizionato anche il cartello di deviazione obbligatoria».

Dal punto di vista delle regole della strada non cambia nulla: già la “zebratura” – cioè la segnaletica orizzontale equivalente a spartitraffico, su cui non si può passare – imponeva teoricamente l’obbligo di girare in via Mazzini, se ci si incolonnava sulla apposita corsia.

Certo, la comparsa dei cordoli fa pensare a una decisione definitiva su via Mazzini, a fronte di quella che dovrebbe essere ancora una sperimentazione.

È così? Dal municipio si conferma che si parla ancora, ufficialmente, di sperimentazione. «I tempi verranno un po’ prolungati» conferma il sindaco Andrea Cassani.

E la “fase due”, l’inversione di marcia dell’anello via Verdi-piazza Garibaldi-via San Francesco? «Stiamo valutando: nella delibera approvata c’è indicato tutto, ma stiamo valutando se limitarci alla fase uno o proseguire anche con la fase due. Caldeggiata dai tecnici, ma su cui la parte politica ha qualche perplessità» conclude Cassani.

Insomma: una ipotesi che veniva raccomandata dagli studi di traffico (perché la circolazione in senso antiorario diminuirebbe il rischio incidenti) ma su cui il sindaco non è pienamente convinto. Per ora si va avanti a sperimentare.