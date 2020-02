Tetto in fiamme notte di lavoro per i vigili del fuoco

Fumo e fiamme a Casbeno questa notte, mercoledì 5 febbraio. All’una, i vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti in via Daverio per incendio tetto.

Per cause da accertarsi la copertura di uno stabile di due piani è stata interessata da un incendio.

I nove vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.