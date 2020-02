Non è una conferenza, ma un’animazione per bambini in età scolare (tra i 6 e i 12 anni) l’iniziativa dedicata a “Travestimenti e inganni degli animali” proposta dal Museo insubrico di Storia naturale di Clivio per domenica 16 febbraio alle ore 16.

“Un bosco in maschera” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione Guide ufficiali del sito Unesco Monte San Giorgio e dedicata ai giovani esploratori.

L’attività ha il costo di 7 euro a persona.

Il Museo insubrico di Storia naturale è in via Manzoni 21 a Clivio.

Per info e prenotazioni (sempre necessarie) contattare il numero 351 2522982 oppure scrivere a info@guidemsg.org.