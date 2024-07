Dopo la tempesta mezza Valceresio senza televisione: fuori uso il ripetitore sul Monte Orsa

Oltre ai danni alle strade, gli alberi caduti, la corrente saltata anche per diverse ore in molti comuni della Valceresio, dopo la tempesta di sabato migliaia di residenti nei comuni della Valceresio sono rimasti senza televisione.

Un danno ad un traliccio dell’elettricità che alimenta il ripetitore posto sul Monte Orsa rende infatti impossibile la ricezione di tutti i canali televisivi nelle aree della Valceresio che ricevono il segnale dall’impianto posto sulla montagna.

In queste ore elettricisti e tecnici che si occupano di televisori in Valceresio stanno ricevendo centinaia di richieste di intervento, che però non sono in grado di soddisfare. Per rivedere la tv occorre infatti aspettare l’intervento risolutivo sull’impianto posizionato sull’Orsa.