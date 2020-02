Ultima gita di classe: l’Educandato sceglie Roma

Cinque giorni a Roma in visita didattica per l’ultimo anno del loro percorso di studio.

Così 15 degli alunni della quinta Liceo delle scienze umane dell’Educandato Maria SS Bambina di Roggiano hanno trascorso la scorsa settimana.

Non solo un tuffo indietro nella storia della Roma antica e un’immersione nella Roma papale dal Rinascimento al Barocco, ma anche momenti di riflessione sul processo risorgimentale e sulla storia del Novecento, con tutto quello che i palazzi istituzionali romani rappresentano per la Repubblica Italiana.

Un’uscita didattica ricca di esperienze culturali e di cittadinanza, tra le quali l’incontro in Trastevere con alcuni volontari della Comunità di Sant’Egidio.

Dopo aver assistito, poche settimane fa, alla rappresentazione della commedia di Oscar Wilde “The importance of being Earnest” e aver visitato Roma, gli alunni di quinta avranno un’altra uscita nel mese di marzo per partecipare al Teatro Franco Parenti allo spettacolo con Elio Germano “Segnale d’allarme – La

mia battaglia”, un’originale messa in scena basata sul Mein Kampf di Hitler che sfrutta la realtà virtuale.

E poi tanto studio fino agli esami di maturità.