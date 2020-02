Un topolino a spasso nei corridoi della scuola

Un topolino a spasso per i corridoi e la notizia fa il giro della scuola. Quell’ospite indesiderato ha scatenato la curiosità ma anche la preoccupazione di studenti e genitori che si sono rivolti subito alla dirigente: « Che ci fa un topo a scuola».

È successo nei corridoi dell’Itet Daverio Casula di Varese, lungo il corridoio del piano terra “ ma – si dice – ce ne siano anche ai piani superiori”.

La dirigente Nicoletta Pizzato invita a non ingigantire la questione: « È vero, è stato avvistato un topolino nel corridoio che si affaccia direttamente sul giardino della scuola. Purtroppo la porta è spesso aperta e le possibilità che gli animali entrino all’interno dell’edificio ci sono. Ho dato disposizione di tenere sempre chiusa quella porta e di evitare di lasciare cibi o rifiuti che possano attirarli. Non è vera, invece, la notizia che si siano topi anche ai piani più alti e tantomeno al quarto piano. Comunque, nel caso dovessero ripetersi avvistamenti come questo ci attiveremo immediatamente coinvolgendo le autorità sanitarie. Il mio invito è a non enfatizzare questo episodio dato che la scuola si affaccia sul giardino».

La scorsa settimana era toccato a una primaria di Besozzo: il topolino tra i banchi aveva creato scompiglio e il sindaco aveva richiesto l’intervento di derattizzazione.