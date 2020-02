A Villa Cagnola una serata sull’intelligenza artificiale e la sua influenza

Oggi, venerdì 7 febbraio, alle 20.45, al Centro Studi di Villa Cagnola di Gazzada Schianno interverrà la dottoressa Teresa Scantamburlo, per approfondire in un incontro aperto al pubblico come l’intelligenza artificiale influenza la nostra identità e le nostre relazioni con gli altri.

Uno dei principali campi di investimento tecnologico sono i motori di ricerca: aiutare, supportare, guidare la ricerca di informazioni è il tema al centro della ricerca di modelli di Intelligenza Artificiali delle più grandi società mondiali.

Comprendere al meglio le tante richieste e ricerche che facciamo in internet, permette di genera risposte sempre più “vicine” al nostro desiderata, al nostro pensiero.

Comprendere queste domande permette di quindi di capire ciò a cui stiamo pensando, ciò che desideriamo, e quindi chi siamo.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito della scuola Socio Politica della Diocesi di Milano, per ragionare insieme su queste trasformazioni e sul loro impatto sociale e politico.