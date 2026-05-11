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Incidente al raccordo tra Pedemontana e la A8 a Gazzada Schianno, lunghe code

Un tir e un'auto sono entrati in contatto. Nessun ferito ma la posizione sul restringimento della strada sta causando forti rallentamenti alla viabilità

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Nessun ferito, ma lunghe code che si sono create verso lo svincolo di Gazzada Schianno in ingresso dell’autostrada e il Lago di Varese. Causa della situazione è stato un incidente che ha visto coinvolti un tir e un’auto, che sono entrati in collisione “fianco a fianco” nel punto in cui la strada si restringe proprio all’imbocco della A8.

Sul posto è intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso e aiutare la viabilità che, causa anche l’orario di punta, si è intasata con le code che hanno raggiunto la galleria di Pedemontana e sulla strada parallela fino alla rotatoria tra Gazzada Schianno e Morazzone.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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