Incidente al raccordo tra Pedemontana e la A8 a Gazzada Schianno, lunghe code
Un tir e un'auto sono entrati in contatto. Nessun ferito ma la posizione sul restringimento della strada sta causando forti rallentamenti alla viabilità
Nessun ferito, ma lunghe code che si sono create verso lo svincolo di Gazzada Schianno in ingresso dell’autostrada e il Lago di Varese. Causa della situazione è stato un incidente che ha visto coinvolti un tir e un’auto, che sono entrati in collisione “fianco a fianco” nel punto in cui la strada si restringe proprio all’imbocco della A8.
Sul posto è intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso e aiutare la viabilità che, causa anche l’orario di punta, si è intasata con le code che hanno raggiunto la galleria di Pedemontana e sulla strada parallela fino alla rotatoria tra Gazzada Schianno e Morazzone.
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