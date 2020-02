Virginio e Librizzi dall’Academy alla Robur per farsi le ossa

Doppio giovane arrivo in casa Robur et Fides. Dalla Varese Academy avranno il doppio tesseramento due ragazzi di indubbio valore.

Saranno a disposizione di coach Fabrizio Garbosi – che ha spiegato pochi giorni fa la condizione della sua squadra – il classe 2002 Matteo Librizzi e il 2003 Nicolò Virginio.

Per i due giovani sarà l’occasione di farsi le ossa con la formazione di Serie B ma anche dare una mano alla Robur in allenamento e, nel caso, anche in partita.

Entrambi fanno parte della formazione Under 18 Eccellenza della Academy e arrivano in casa Robur con la formula del doppio tesseramento continuando a partecipare al proprio campionato.